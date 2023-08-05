美國前總統川普今今天走訪美國南部以保守著稱的阿拉巴馬州，他在熱情的支持者前駁斥了聯邦控告他的最新起訴書，宣稱昨天公布的起訴書根本是一件「非法和違憲的滑稽作品」。

法新社報導，川普因推翻2020年總統大選的作為而面臨全盤的陰謀指控，他稱聯邦對他的起訴「荒謬」。川普對群眾表示：「這是失敗、不光彩、奸詐的拜登和他的激進左翼暴徒為保持對權力的控制而採取的絕望行為。」

川普在前往充滿敵意的華盛頓之後，翌日在阿拉巴馬州首府蒙哥馬利（Montgomery）的共和黨夏季晚宴上受到熱烈歡迎。這位77歲的億萬富翁在2016年和2020年以壓倒性優勢贏得了阿拉巴馬州，該州6位共和黨籍聯邦眾議員都在晚間活動舉行前，為川普的連任競選背書。

川普還得到了阿拉巴馬州資深參議員、副州長和農業專員的支持，儘管年資較淺的參議員和州長，尚未在共和黨初選中表態支持任何候選人。

統計網站FiveThirtyEight今天的全國民調數據顯示，川普領先最接近的競爭對手－佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）達39個百分點。這種幅度的領先，在現代初選中從未有被追上的紀錄。

根據財經媒體「富比世」（Forbes）估計，這位前實境秀主角和房地產大亨的身價為25億美元，他贏得阿拉巴馬州參眾議會80多名議員支持，讓只有5名議員背書的迪尚特相形見絀。

阿拉巴馬州最大的鮑德溫郡（Baldwin）居民內爾（Robert Nail）向當地新聞入口網站AL.com表示：「迪尚特是個好人，但川普一直在那裡。他（川普）知道該做什麼，且雷厲風行。那些無稽之談的起訴只是些背景噪音。」

但川普歷史性地尋求重返白宮，卻在3項不同的刑事調查中被指控78項重罪。

川普昨天就其涉嫌干預選舉的行為出席法院的初步聆訊，預計他很快將在另一起針對南部喬治亞州的案件，因類似指控而遭州檢察官起訴。

川普另將於明年3月在紐約受審，罪名是向色情明星支付的「封口費」以錯誤方式核銷，並預定於5月因處理國家安全機密問題接受審判。