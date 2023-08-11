美國總統拜登今天宣布夏威夷州的野火是「重大災難」，為重災區毛伊島釋出聯邦資金。這場火災已奪走至少36條人命，並夷平一座歷史小鎮，州長還說，預料死亡人數將顯著增加。

法新社報導，白宮在聲明中表示：「今天，拜登（Joe Biden）總統宣布夏威夷州發生重大災難，下令釋出聯邦援助，以補足該州和地方對野火災區的重建行動。」

毛伊島（Maui）西海岸8日爆發野火，並迅速吞噬濱海的拉海納鎮（Lahaina Town），迫使一些居民逃到海中。

拜登辦公室表示，他今天跟夏威夷州長葛林（Josh Green）通過電話。根據白宮說法，總統「為失去的性命，以及大片土地和房地產被毀，致上最深的哀悼之意」。

葛林今天則說，預料火災死亡人數會「非常顯著地」增加。

他告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「1960年，一次大海嘯襲擊大島（Big Land），我們死了61人。這次我們的死亡總人數非常有可能會顯著超越當年。」