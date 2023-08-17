加拿大西北地區的熊熊野火直逼首府黃刀鎮（Yellowknife），除非來場及時雨，否則週末可能就燒到郊區，當局今天下令要黃刀鎮居民經由陸路或空路離開。

法新社報導，西北地區（Northwest Territories）環境部長湯普森（Shane Thompson）在記者會上說：「很不幸地，野火狀況再次惡化，黃刀鎮西邊的火勢正對這座城市構成真正的威脅。」他下令黃刀鎮近2萬名居民在18日中午之前乘車或搭飛機離開。

截至今晚，面積達16萬3000公頃的野火已燒到黃刀鎮以外約17公里處。黃刀鎮距離北極圈南緣約400公里。

湯普森說：「我想強調，這座城市沒有立即風險…（但）若不下雨，（火勢）就可能在週末之前燒到市郊。」

他還說：「若選擇待到更晚，就會讓自己和別人陷於險境。」

路透社報導，加拿大正經歷史上最嚴重的野火季，全國有超過1000起野火在燃燒，其中230起發生在西北地區。

西北地區人口不多，但仍有數以千計居民被迫撤離較小社區，南部緊鄰亞伯達省（Alberta）的企業村（Enterprise）13日幾乎被橫掃而過的大火完全摧毀。

西北地區首長柯克蘭（Caroline Cochrane）說，黃刀鎮有部分居民已先一步撤離，她呼籲民眾保持冷靜，並警告公路有可能因為大火風險而突然封閉。

西北地區消防單位表示，野火可能於明天延燒至3號高速公路（Highway 3），也就是黃刀鎮通往加拿大各地的唯一高速公路。這條路沿線部分地區的居民已經接獲撤離令。

西北地區昨晚宣布進入緊急狀態，加國軍方已出動協助撲滅火勢，並空運部分居民至安全地區。

加拿大西部正處於一波熱浪，昨天一口氣破了19個單日高溫紀錄，並助長已經失控的數百起野火更加熾烈。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1120817