據氣象預報，洛杉磯地區這個週末面臨颶風希拉里（Hilary）帶來的豪雨。這是加州84年來首見的熱帶風暴。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）今天上午8時針對南加州，發出美國西岸氣象史上第一次的「熱帶風暴警報」（Tropical Storm Watch）。

根據美國國家氣象局，自1939年9月25日以來，南加州就沒有熱帶風暴登陸。

希拉里颶風18日上午位於墨西哥附近的太平洋沿岸，強度為4級颶風，最大風速約每小時230公里，預計在19日登陸墨西哥的下加利福尼亞半島，20日對南加州地區造成影響。

大洛杉磯地區的兩支職棒隊伍道奇隊與天使隊都提前把20日的比賽改期。週日道奇對馬林魚、天使對光芒的比賽都提前到週六（19日）打雙重賽。

「洛杉磯時報」引述氣象專家的說法，一般情況下，熱帶風暴抵達美國西南部時，通常已經減弱為低氣壓，但這次不一樣，希拉里颶風抵達南加州的時候，仍然有熱帶風暴的強度。

南加州屬於地中海型氣候，全年陽光充足，一年之中降雨量少，大部分集中在冬季。颶風希拉里將帶來罕見的夏季大雨。氣象官員警告，這場熱帶風暴可能為部分的沙漠地區帶來等同一年的降雨量，提醒各地做好防災準備。（編輯：馮昭）1120819