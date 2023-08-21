熱帶風暴希拉里（Hilary）昨天登陸墨西哥，並在洛杉磯東部和西部引發猛烈洪災。南加州官員今天嚴陣以待，準備應對可能在夜間發生的慘重災情。

路透社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）宣布，希拉里的強度已從颶風減弱為熱帶低氣壓。此前，加州州長紐松（Gavin Newsom）於19日提前宣布南加州大部分地區進入緊急狀態，洪災警報至少將持續至今天凌晨3時。一般來說，這個地區較習慣乾旱天氣。

根據天氣預報人員，山區和沙漠地區降雨量可達120至250毫米，相當於沙漠地帶一整年的降雨量。

希拉里已向北穿過墨西哥下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula），在當地帶來洪水，沖毀部分道路，並造成至少1人死亡。

社群媒體上的照片顯示，洶湧洪水沿著城市街道湧出，道路變成了河流。

昨天下午，希拉里越過邊境，撲向加州的聖地牙哥郡（San Diego）。這是有紀錄以來，當地出現的第一場熱帶風暴，也是自1939年以來首個襲擊洛杉磯郡的熱帶風暴，引發了嚴重的洪水。

洛杉磯以東的聖伯納地諾郡（San Bernardino）已下令疏散山區和山谷中的城鎮。社群媒體照片顯示當地出現夾帶石塊與樹木的洪水和泥流。

在洛杉磯西北部人口較多的文杜拉郡（Ventura County），國家氣象局警告，由於2小時內的降雨量高達50毫米，可能發生危及生命的洪水。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）昨天在記者會上表示，如果希拉里在初始階段並未釀成重大災情，人們可能放鬆警惕，「我們知道情況可能嚴重惡化。我擔心的是，當我們需要人們待在家中以確保安全，部分民眾可能罔顧警告外出」。

官員們指出，洛杉磯郡有7萬5000名無家可歸者，他們尤其容易受到傷害。

作為預防措施，加州最大的2個學區洛杉磯和聖地亞哥今天宣布停課。