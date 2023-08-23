巴基斯坦緊急救援部門今天表示，約有10萬人已從旁遮普省（Punjab）被洪水淹沒的村莊撤離。

法新社報導，薩特里河（Sutlej）20日決堤時，中部省分旁遮普的數百個村莊和數千英畝農田被淹沒。

旁遮普省政府首長納克維（Mohsin Naqvi）表示，季風雨使得印度政府將水庫中過多的水排向薩特里河，導致巴基斯坦側的邊境發生洪水。

29歲的梅穆德（Kashif Mehmood）帶著妻子和3個小孩逃到安置營，他在昨天告訴法新社：「洪水幾天前湧來，我們的房子都被淹沒了。我們一路艱難地步行到這裡。」

每年6月至9月間，夏季的季風會為南亞帶來70%至80%的年降雨量。

這些降雨對數以百萬計的農民生計，和擁有約20億人口地區的糧食安全來說至關重要，但它也會帶來山崩和洪水，導致人員頻繁疏散。

旁遮普緊急部門發言人阿瑪德（Farooq Ahmad）今天告訴法新社：「我們已救出10萬人，並將他們轉移到更安全的地點。」

根據緊急救援部門，自從6月底雨季開始以來，巴基斯坦已有超過175人在降雨相關事故中喪生，主要是由於觸電和建築物倒塌。

法新社尚無法聯繫到印度方官員對此置評。

一名在安置營擔任志工的當地醫師安明（Muhammad Amin）昨天告訴法新社：「道路積水大約達1.5公尺至1.8公尺。唯一可以來往的道路現在已被水淹沒。這條15或16公里的道路現在以船隻通行，方便我們救人。」

旁遮普災害管理機構警告，根據天氣預報，季風雨可能會在未來幾天使洪災加劇。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1120823