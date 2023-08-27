肯亞多個地區昨天開始大停電，直到今天都尚未復電，首都奈洛比國際機場也因此陷入黑暗長達數個小時。

法新社報導，肯亞電力和照明公司（KPLC）通報指出，昨天晚上開始，就因為「系統混亂導致失去供給全國各地的大量電力」。

除了人口500萬的奈洛比，這個東非國家受影響的主要城市包括蒙巴薩（Mombasa）、基蘇姆（Kisumu）、納庫魯（Nakuru）和艾多瑞特（Eldoret）。

肯亞電力和照明公司表示，截至今天中午，「大部分」地區都已恢復供電，但首都和第2大城市蒙巴薩多個地區據報仍無電可用。

肯亞機場管理局（Kenya Airport Authority）表示，停電後，非洲最繁忙的樞紐之一、奈洛比甘耶達國際機場（Jomo Kenyatta）一個提供主航站電力的發電機無法重新啟動。

機場昨晚陷入黑暗約兩小時，通關和行李檢查等服務都被迫中止。

肯亞電力和照明公司表示，機場已於凌晨3時恢復供電。

交通部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）在今天的記者會上表示，停電不會危及航班。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120827