中菲行國際物流集團受香港國際機場（HKIA）邀請，與國泰貨運(Cathay Cargo)完成首度空海聯運自新加坡經香港至東莞虎門碼頭的試點貨運專案，除了獲得香港國際機場高度讚賞承攬效率，更順利為全球客戶開創貿易進口至中國大陸華南地區，更快速經濟的物流解決方案。

相較於一般的空卡服務，這個新的空海聯運解決方案，除了將能讓中菲行的全球客戶優先啟用，在這次的專案中，更為全球半導體分銷商領導品牌客戶，從新加坡到東莞的門到門晶片運送服務縮短至3天，就到達其物流園區客戶手中。

值得一提的，便是中菲行的專案團隊於報關服務上的投入，在空運貨物到達香港機場後，可直接轉往海港進行海運服務接駁，有效縮短空運轉卡車需等待進口海關放行的時程，且可預見的是，在船班逐漸增多的趨勢下，未來可望再縮短半天到一天的接駁時程。

此外，由於服務高科技產業客戶經驗豐富，專案團隊不僅針對全程服務進行剖析與研究，試圖為客戶在時間與成本上再更精進，並特別在試點貨運前後，與香港機場和國泰貨運，進行三方深度交流，成功突破原本潛在貨運文件流程和報關資料整合的問題點，對於未來的操作流程優化，更是其關鍵之所在。

集團中央管理服務處（Central Service Center）談到，與高科技產業客戶配合，貴在能精準掌握貨運屬性與即時提供最佳替代解決方案，特別是面對近年全球物流波動與挑戰持續升溫，當地團隊在一般的空卡服務外，攜手機場與航空公司等長期配合的物流夥伴，順利研發空海聯運服務，很榮幸能成為第一間受邀參與試點貨運的物流供應商，並收到香港機場來函致謝成功首航。當然，更重要的是，我們為全球客戶在中國大陸東莞的進口物流解決方案上，再添一個更快速經濟的里程碑。