日豪客運新竹到桃機1250路線將於8月10日起增加14班次，擴大服務往返機場的交通需求。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

搭客運到桃機出國更方便囉！隨著疫情趨緩，出國旅客大增，大新竹有不少民眾希望增加「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線班次，新竹市政府經向公路總局及日豪客運反映爭取後，業者決定新竹到桃機1250路線將於8月10日起增加14班次，擴大服務往返機場的交通需求。

市長高虹安表示，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線原每小時1班車，因受疫情影響，面臨缺工、物價上漲、出入境管制等因素，導致旅客人數大幅降低，業者營運班次減至每日4班。

隨著疫情趨緩，出國人數與日俱增，雖於8月初增加至6班，但仍無法滿足民眾需求，因此市府積極向交通部公路總局及日豪客運反映，經業者評估後，1250路線將於8月10日起增加14班次，將提供平日往返共20班次，票價不僅相當優惠，即將上路的「桃竹竹苗TPASS通勤月票」也能適用，讓市民朋友往返桃園機場更便利。

交通處長倪茂榮表示，國人出國需求倍增，感謝公路總局及日豪客運正視民眾往返機場交通需求，同意將該路線增加至平日往返共20班次，夜間凌晨也提供每小時1班次，對於搭乘紅眼班機的乘客更加便捷，若有無障礙需求，可提前2天以電預約（02-2975-3868），業者將協助安排無障礙車輛，照顧身障朋友的交通需求。

交通處指出，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線，由新竹轉運站發車，途經公園、市警第二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈。

票價為150元，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）於車上刷卡或於車上購票，未來桃竹竹苗TPASS通勤月票上路後亦在使用範圍內，業者也會視乘客人數滾動式檢討班次，詳細班次資訊可至日豪客運網站查詢。