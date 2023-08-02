不少民眾趁暑假出國，很多網友發現社群上好友不是去日本就是韓國，根據交通部觀光局統計，台灣人最愛出國的目的地，第一名確實就是「日本」，短短6個月就有179萬325人次前往，足足是第二名的3倍；但是第二名卻不是韓國，而是大陸。

一名網友在PTT上表示，台灣人如果待在亞洲旅遊，最愛的國家應該就是日本、韓國和泰國，然後可能外加一個大陸，其他地方好像就很少有人會去。歐洲、非洲和美洲旅遊沒有那麼多，可能是因為價格較高，且要耗費很多心力做功課。

貼文引起網友熱烈討論，日本、韓國和泰國就是可以無腦玩的國家，只要訂好飯店與機票，基本上就可以玩得很開心。「當然是日韓」、「有錢日本、沒錢泰國」、「女生和情侶日本，單身男生泰國」、「算最不用動腦的沒錯」。

根據交通部觀光局統計，今年1至6月國人出國則已累計492萬4951人次，其中光是6月一個月就有113萬1234人次。而今年1月到6月「國人出國目的地」，第一名是「日本」，短短6個月就有179萬325人次；第二名是「大陸」，累計59萬9837人次；第三名則是韓國40萬9174人次；第四名是越南34萬7040人次；第五名為泰國34萬4031。

不少網友對於大陸是第二名很驚訝，但也有網友解釋說，大陸能夠殺出重圍是有原因的，去大陸旅遊很方便，又不會有語言隔閡，而且風景很美，難怪會吸引一大堆人去。