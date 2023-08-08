香港海關關長何珮珊表示，身負維護香港和國家安全的重任，海關堅決落實總體國家安全觀、切實維護國家安全、強化口岸反恐應變、嚴查「軟對抗」物品進入香港或輸往大陸，切實維護政治安全，及將打擊毒品、商品走私、槍支武器走私，作為維護社會穩定和經濟安全的標誌性舉措。

何珮珊在《大公報》撰文題為《行勝於言的新時代海關》文章稱，海關積極配合政府跨部門協作打擊水貨活動，減少對社區民生帶來的滋擾，同時致力保障消費者權益，大力打擊坊間的不良商戶，令市民及訪港旅客安心消費。

何珮珊稱，擬進一步加強結合空運、海運和陸路運輸的「多式聯運」，充分利用香港機場及港珠澳大橋優勢，積極與珠海市政府及大陸海關推展「空陸鮮活食品快線」先導計劃，希望把大陸優質高端產品，更有效安全走出國門開拓海外市場，亦把外地的鮮活產品引進中國市場。

她提到，現今世界局勢錯綜複雜，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯擴張，香港更要「站起來、走出去」，更好發揮超級聯繫人和橋頭堡的作用，提升國家和香港的國際話語權和影響力，說好中國故事和香港故事，更要說好「一國兩制」的成功故事。