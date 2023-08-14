特斯拉表示，該公司已在大陸建立資料中心，以實現資料存儲的本地化。所有在大陸國市場銷售車輛所產生的資料，都會存儲在大陸境內。

公告稱，「哨兵模式」是目前主流智慧汽車標配的一種智慧安全配置，並非特斯拉獨有。特斯拉車輛出廠時，該功能默認處於關閉狀態，需要車主手動開啟才能使用。