特斯拉表示，該公司已在大陸建立資料中心，以實現資料存儲的本地化。所有在大陸國市場銷售車輛所產生的資料，都會存儲在大陸境內。
公告稱，「哨兵模式」是目前主流智慧汽車標配的一種智慧安全配置，並非特斯拉獨有。特斯拉車輛出廠時，該功能默認處於關閉狀態，需要車主手動開啟才能使用。
美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）針對近日大陸網友關心的「哨兵模式」，14日在官方微博發布公告稱，與一些品牌可以透過「哨兵模式」遠程查看車輛周圍環境不同，目前特斯拉車輛的這些資料只離線存儲在車USB設備中，車主和特斯拉均不能遠程線上查看。
特斯拉表示，該公司已在大陸建立資料中心，以實現資料存儲的本地化。所有在大陸國市場銷售車輛所產生的資料，都會存儲在大陸境內。
公告稱，「哨兵模式」是目前主流智慧汽車標配的一種智慧安全配置，並非特斯拉獨有。特斯拉車輛出廠時，該功能默認處於關閉狀態，需要車主手動開啟才能使用。
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