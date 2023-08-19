我國中科院自研自製的「劍翔」無人攻擊機系統，目前雖已正式交給空軍防空部部署，但外界始終僅目睹靜態實體展示，完全未曾公布過任何資訊。軍聞社《國防線上》專題，就首度公佈「劍翔」無人攻擊機的實測過程，從發射到搜索、最後進行俯衝自殺攻擊，一一呈現在國人眼前，同時也見識到其攻擊戰力。

中科院已證實，國造自殺式「劍翔」無人機攻擊系統第一套月前已正式交給「空軍防空暨飛彈指揮部」，並部署在北台灣某處海岸，進行戍衛中樞任務及進行「反登陸」作戰時，攻擊敵軍大型兩棲指揮艦的任務。中科院也透露，這款反輻射無人機可攻擊大陸沿海岸上及共艦，航程高達1000公里，只要射程內所有的共艦開啟雷達，都會成為目標。

劍翔無人機從號稱鴿籠的發射箱中射出。(翻攝軍聞社)

發射後平穩地進行飛行。(翻攝軍聞社)

劍翔無人機及車輛載具，整套系統2019年曾在國防工業展亮相。劍翔無人機外型類似以色列研製的「哈比」（Harpy）無人機，因此被稱「台灣版哈比」，可在空中長時間警戒，一發現目標就自殺式攻擊，「劍翔是無人機，也是飛彈」。

劍翔無人機進行俯衝攻擊，可反制敵方飛彈陣地及雷達站。(軍聞社提供)

據了解，「劍翔無人機」攻擊載具分為兩款型式，一是無人攻擊載具，可反制敵方飛彈陣地及雷達站；另一款則是無人誘標載具，可反制誘敵雷達開機搜索。

劍翔無人機目前已經開始量產，代號是「飛戢三號專案」，每輛發射車可裝入12架無人機，全案原編列於國防預算，後改列特別預算，成為國軍打擊敵基地、雷達的重要戰力。

由於「劍翔無人機」作戰效益極佳，量產數量可望增加，原先規劃量產104架。根據書面報告，「劍翔無人機」將於本島，外島設置4處陣地及相關設施，預計在2025年即可完成。