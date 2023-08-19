大陸財政部網站19日消息，大陸財政部8月19日會同大陸應急管理部，再次預撥10億元（人民幣，下同，約合新台幣44億元）中央自然災害救災資金，重點支持京津冀及黑龍江、吉林等受災嚴重地區救助等工作，總計大陸財政已下達各項防汛救災資金96.84億元（約合新台幣426.1億元）。

大陸財政部稱，為堅決貫徹落實中共總書記習近平指示和中共中央政治局常委會會議精神，按照中共中央、大陸國務院決策部署，8月19日，財政部會同應急管理部再次預撥10億元中央自然災害救災資金，重點支持京津冀及黑龍江、吉林等受災嚴重地區做好受災群眾救助等工作，保障受災群眾得到妥善安置，及早恢復災區正常生產生活秩序，入冬前能夠回家或搬入新居。

據稱，入汛以來，大陸中央財政已累計下達各項防汛救災資金96.84億元，有力支持災區應急搶險救援、受災群眾救助、農業生產恢復、水利設施水毀災損修復、水毀公路搶通等工作。大陸財政部要求各省級財政部門及時下撥中央財政補助資金，切實加強資金監管，充分發揮資金效益，把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，支持做好防汛救災各項工作。