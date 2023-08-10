即時／卡努颱風將致大陸東北再現強降水 雨要下到15日。（新華社／大陸國家衛星氣象中心提供）

新華社10日報導，今年第6號颱風卡努10日起影響中國大陸東北， 即使卡努過境，東北還將受到冷渦系統影響，多雨狀態江延續至15日前後，防汛壓力大。黑龍江省應急管理、農業農村等部門9日指出，本輪強降雨以來，黑龍江省各地受災人口已超過37萬人。

自8月2日以來，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾、伊春、雞西、佳木斯等地37縣（市、區）遭受風雹和洪澇災害。初步統計，截至9日12時，黑龍江省受災人口37萬4049人，緊急轉移安置人口18萬7493人，其中，集中安置人員2萬3745人、採取投親靠友方式分散安置人員16萬3748人，農作物受災面積387.08萬畝，倒損房屋2萬3708間，損毀橋梁149座，沖毀涵洞352道，沖毀路基24.2萬米，沖毀大棚1300個。

據悉，黑龍江省農業農村廳已派出11個指導組、9個重點工作組持續深入一線，組織指導重點地區全力搶排積水，全省共投入10萬0746人次、2萬0525台套機械，搶排田間積水面積167.06萬畝。

中國天氣網消息，颱風卡努自生成至10日，已在海上存活13天，路徑兜兜轉轉，預計10日上午登陸朝鮮半島沿海，而後攜風帶雨繼續北上，給中國東北地區帶來較強降雨。應警惕暴雨災害疊加效應。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋表示，卡努北側海溫超過26℃，有利於維持強度，預計今天登陸朝鮮半島後，才會逐漸減弱，而後在11日夜間至12日凌晨移入中國東北，進一步減弱變性。

閔裕秋稱，今天起，卡努周邊雲系將覆蓋東北一帶；夜間，受西風槽和卡努共同影響，東北雨勢將顯著加強，黑龍江東南部到吉林東北部一帶，會出現大到暴雨。11日至12日為這場降雨的關鍵時段，其中11日，強降水主要集中在黑龍江以及吉林東部一帶，局地有暴雨；12日，黑龍江西北部局地或有大雨。此外，特別需要關注颱風東側急流配合東北地區東部山地抬升，可能對降雨產生一定的增幅作用。

「而且，目前尚不能完全排除卡努登陸朝鮮半島後，路徑更加偏西，或從朝鮮半島西部沿海移入黃海，然後在遼東半島沿海一帶再次登陸。如此一來，對於東北地區來說，風雨影響可能會更大，影響範圍也更靠南一些。」閔裕秋補充說。

即使在卡努的影響結束後，東北地區還將受到冷渦系統影響，多雨的狀態或延續至15日前後，防汛壓力較大。東北7月下旬以來強降雨頻發，黑龍江大部、吉林西部、遼寧南部等地降水較常年同期偏多3至8成，黑龍江東南部、吉林北部和西部等地部分地區偏多1倍以上，多條河流出現超警洪水，吉林舒蘭、黑龍江五常和尚志等地遭受暴雨洪澇災害。要高度警惕此次降雨落區重疊導致災害進一步加重。

此外，10日至12日，黑龍江中東部、吉林東部等地部分地區農田遭受漬澇災害的風險等級較高，對春玉米、大豆、馬鈴薯等作物生長發育有不利影響。

從統計數據看，北上颱風通常具有持續時間相對較長、影響範圍廣、更易致災等特點。相比華南、華東沿海，北方受颱風影響較少，防颱風經驗、基礎設施建設和防颱意識不足，更易致災。