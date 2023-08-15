該知名的William Hill博彩公司的母公司，在上個月才任命新的執行長。此前第二大股東FS Gaming一直呼籲要任命其推出的CEO候選人，最後888控股沒有採納其建議。但是也導致了英國博彩監管機構對該公司的英國牌照進行審查。

FS Gaming主要是推動，要讓Entain的執行長進入888控股董事會，並可能迫使該公司退出其最大的英國市場。

888公布上半年調整後核心獲利為1.556億英鎊，高於去年同期的1.425億英鎊。