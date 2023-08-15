該知名的William Hill博彩公司的母公司，在上個月才任命新的執行長。此前第二大股東FS Gaming一直呼籲要任命其推出的CEO候選人，最後888控股沒有採納其建議。但是也導致了英國博彩監管機構對該公司的英國牌照進行審查。
FS Gaming主要是推動，要讓Entain的執行長進入888控股董事會，並可能迫使該公司退出其最大的英國市場。
888公布上半年調整後核心獲利為1.556億英鎊，高於去年同期的1.425億英鎊。
英國博彩公司888控股在周二表示，英國的博彩監管單位對該公司的調查，不會對營運造成任何影響。888並公布財報，有效的成本削減措施，推進上半年獲利增長9%。
該知名的William Hill博彩公司的母公司，在上個月才任命新的執行長。此前第二大股東FS Gaming一直呼籲要任命其推出的CEO候選人，最後888控股沒有採納其建議。但是也導致了英國博彩監管機構對該公司的英國牌照進行審查。
FS Gaming主要是推動，要讓Entain的執行長進入888控股董事會，並可能迫使該公司退出其最大的英國市場。
888公布上半年調整後核心獲利為1.556億英鎊，高於去年同期的1.425億英鎊。
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