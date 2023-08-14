中國商務部今天公告，台灣產的進口聚碳酸酯傾銷成立，明天起實施臨時反傾銷措施。分析指出，聚碳酸酯為ECFA早收清單小項之一，對岸變相取消紅利，恐要注意後續是否波及其他。

中國商務部今天公告，2022年11月30日對原產於台灣的進口聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）進行反傾銷立案調查，初步認定被調查產品存在傾銷，中國聚碳酸酯產業受到實質損害，傾銷與實質損害間存在因果關係。

調查機關決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施，從2023年8月15日起，進口經營者在進口各公司生產的被調查產品時，應依據初裁決定所確定的各公司的保證金比率，向中國海關提供相應保證金。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣今天接受中央社採訪表示，WTO賦予會員國反傾銷調查權利，按照程序先有初步認定，認定構成損害、傾銷要件後，可要求保證金也就是所謂的反傾銷稅，之後再有約半年調查才有最後確定稅率。

顏慧欣認為，按照調查期程來看，目前都在相關規範裡；儘管拋出初步認定結果的時間點有些敏感，恰逢副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國這個時間點。

她說，通常在課徵反傾銷稅案子上，只要提出臨時反傾銷措施，寒蟬效應就會形成。為了免去額外關稅成本，被調查廠商會傾向暫停出口，中國中下游廠商也會抱持觀望態度，有了風險氛圍，進而影響商業交易。

「這個品項是ECFA早收清單項目，恐必須注意其他項目會不會也被拿來成為對台經濟脅迫壓力」。顏慧欣說，聚碳酸酯是ECFA早收清單小項之一，等於先前受益產品卻在現在被說有問題，先前還有一例為石斑魚；接下來恐得注意中國會不會再拿ECFA早收清單項目，對台構成經濟脅迫壓力。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對中央社分析，聚碳酸酯為ECFA早收清單小項之一，關稅減讓紅利現已不再，早收清單保護傘無效了；後續可觀察中國會否透過逐漸取消實質紅利方式架空ECFA。

對於中國商務部初步認定台灣的進口聚碳酸酯傾銷成立，張弘遠認為這和中國經濟衰退大背景有關係。

張弘遠剖析，中國石化產業上游多為國有企業控管，中下游廠商可和外國廠商進口物料；去年11月底立案聚碳酸酯反傾銷調查，時間正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行時，理應市場需求量降低，卻有廠商提交反傾銷調查申請，推估由於全球通膨環境，他國不需要這些物料，於是廠商「倒貨」中國。

他說，中國目前內需不振、外需欠佳，在經濟吹逆風情況下，中下游廠商數量恐也有減少，倘若再開放進口聚碳酸酯，將會影響產業。推估官方期望透過這些措施把市場紅利留給境內石化供應鏈廠商，讓境內廠商只能和本土廠商進貨。

「我想經濟成分是比較多的」，張弘遠認為，中國商務部認定產於台灣的進口聚碳酸酯傾銷成立，這是較為經濟面向考慮，台塑集團、奇美等台灣公司在聚碳酸酯是領導廠商，對這些廠商開鍘也會對日本、韓國等廠商達到殺雞儆猴效果。