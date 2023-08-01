印度一名女子卡潔兒和老公度蜜月，兩人預先訂了火車票，7月28日順利出發，結果還沒有抵達目的地，卡潔兒就失蹤了。卡潔兒的老公表示，老婆說要去上廁所，竟人間蒸發，他找遍了整輛火車，都沒有看到卡潔兒的身影。

綜合外媒報導，印度一名女子卡潔兒（Kajal Kumari）和老公結婚半年，兩人在7月28日從新德里-賈爾派古里（Jalpaiguri）要去大吉嶺度蜜月，沒想到搭上超快速火車以後，夫妻倆還沒有抵達目的地，卡潔兒就失蹤了。

卡潔兒的老公表示，他們預先訂了火車票，座位在B4車廂的43和45號，當火車抵達吉申根傑站（Kishanganj）的時候，卡潔兒說想去一下洗手間，結果就再也沒有回來，由於時間久到有些奇怪，他立刻起身去找卡潔兒，但找遍了所有車廂都沒有找到。

卡潔兒的老公指出，他當下不知道該怎麼辦才好，只能先報警處理，而警方到場以後，也立刻調閱了監視器的畫面，但就是沒有發現卡潔兒身影。不過，卡潔兒平時交友很單純，因此先生懷疑是單獨去上廁所的時候被綁架了，目前整起事件都還在調查。