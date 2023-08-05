南投縣近日大雨侵襲，仁愛鄉部分路段掏空或再度落石阻礙，南投縣政府今（5）日上午八時已將災害應變中心提升為一級開設。縣長許淑華稍早時表示，在投83線及投89線目前還有民眾受困於路中，縣府除了由道路前後端進入積極搶通道路，也透過人力運送方式向受困民眾提供物資。

行政院副院長鄭文燦也表示，他親自南下至南投縣與縣長許淑華召開災害應變對策。目前已知有1名村民失蹤，當地眾多村民已自發組成搜救小隊，全力尋找失蹤民眾。

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