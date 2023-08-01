一名男網友分享，女友有一群很要好的異性朋友，一群人常常出去玩，交往前他以為自己不會吃醋，但交往後才發現自己超級在意，最近放暑假他和女友分別回老家，女友某天突然說要跟4個男生和2個女生朋友去墾丁玩，然後傳訊息也不回，打電話也不接，讓原PO很崩潰，懷疑女友該不會偷吃，引起網友討論。

一名男網友近日在網路論壇《Zuvio》上分享，女友身邊有一群很要好的男生朋友，女友IG上也都是跟異性朋友出去玩的照片，兩人交往前，他就知道女友有很多異性好友，他以為自己不會在意，但交往後卻發現自己超在意。

男網友表示，女友跟男生朋友出去吃飯他會吃醋，但為了不讓女友討厭，他都會忍耐下來，最近放暑假了，兩人各自回老家，某天女友傳訊息說要跟朋友去墾丁玩，但是一同出遊的6個朋友，只有2個是女生，其他4個都是男生。

男網友指出，去海邊玩肯定會穿比基尼，想到女友要跟一群男生出門，他的心裡就很難受，而且女友每次出去玩都不太會回訊息，也不太接電話，導致他很容易胡思亂想，跟朋友訴苦以後，大家都說他小題大作，但也有朋友認為女友的行為很誇張，甚至還有人覺得原PO頭頂綠綠的，讓他忍不住懷疑女友是不是有跟同行的男生上床。

原PO也補充說，他曾女友是否也能一起去，但都遭到拒絕。貼文引起網友討論，「我覺得你越緊張，她越能感受到壓力，如果你表現得不在意，她可能才會開始緊張起來吧」、「我是相信男女之間有純友誼的人，但是不回訊息不接電話，然後又不讓男伴一起去，這真的太可疑了，真的很不安，只能說下一個會更好」、「不讓男友去真的有點怪」。