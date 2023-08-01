一名網友分享，30多歲的朋友考上公務員，月薪直逼10萬，卻始終找不到一個好對象，而朋友的要求也不算多，就希望女生是處女，最好是大學剛畢業的嫩妹，並且要孝順公婆，結果卻一直無法擺脫「母胎單身」的窘境，讓他很好奇，過去在婚戀市場上，從事軍公教工作的人一直都很夯，但現在當公務員是不是不吃香了，引起網友熱烈討論。

一名網友日前在PTT上分享，他有個30多歲的朋友，最近考上公務員「司法特考三等司法官」，每月薪資約新台幣9萬8000元，希望能藉著公務員的光環來擺脫「母胎單身」的困境，但一直未能如願，讓他忍不住好奇「公務員在婚戀市場上還吃香嗎？」

原PO表示，那位朋友的家世普通，長相不太突出，且跟女生應對的能力也不太行，要求女方一定要是處女，希望是大學剛畢業的嫩妹，還必須要孝順公婆，至今找不到對象。

貼文引起網友討論，「從同事裡找，滿多女公務員就是那種從小父母保護得好好的，所以還是處女，不過通常外型不亮麗、也不太可能按照男方的意思孝順公婆，常常兩人的事會變成兩家的事」、「公務員就代表收入一般般，再加上那些要求，感覺PR很低」、「公務員男生不吃香，要女生才吃香」。