不少人會申辦信用卡方便購物，一名30歲男公務員有蒐集各家信用卡的癖好，已向全台31家銀行申辦信用卡，額度從最低5萬到最高30萬，31張加總下來是557萬，由於他的年收入才70萬，引發網友熱議，直呼「真的是卡神！把信用卡當遊戲王卡在蒐集」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年30歲，在公家機關任公務員已2年，年收入約70萬，財力證明僅薪轉存摺和活存存摺，身上沒有任何貸款，他向全台31家銀行申辦信用卡，從最低額度5萬到最高30萬都有，31張卡總額度是557萬，申辦信用卡猶如蒐集遊戲卡般，他開心地說「信用卡大滿貫挑戰成功。」

貼文引發網友關注，「太強了吧！把信用卡當遊戲王卡在蒐集」、「真的是卡神」、「要這麼多張幹嘛」、「辦這麼多信用卡，到底要幹嘛？」、「真的是蒐集欸」、「瘋狂繳年費？」、「你這只是台灣大滿貫， 還有國外呢！」、「那幾家小的沒必要辦，給你最少額度也剛好，反正你只是拿來解成就的」、「我的卡也滿多張的，但我是挑回饋高，還有好看的卡才辦」、「厲害，佩服你的毅力！但還少一家美國運通喔」。

另也有人說，「如果哪天同時被盜刷的時候，就滿貫中的滿貫了」、「卡片這麼多，不會常常忘記刷收到年費嗎？」