純網銀跨進信用卡戰場，LINE Bank今日宣布聯手渣打銀行、聯邦銀行發卡，LINE Bank總經理黃以孟表示，除了渣打、聯邦，不排除另外兩家股東，也就是中國信託、台北富邦未來加入發卡陣容，而LINE Bank目前設定首年發卡60～65萬張，用戶可按照其自身消費需求，選擇網購優惠的聯邦卡，或分期優惠的渣打卡。

LINE Bank今年7月10日推出的「LINE Bank聯名信用卡」，主打消費者可以獲得2家發卡銀行和LINE Bank同時提供的雙倍服務和優惠。除了每張聯名卡皆可享有的國內消費2％、海外消費不限國家3％、繳保費1％，且現金回饋無上限以外，如果同時擁有兩張聯名信用卡，最高賺NT$2600等值好禮，讓所有好禮再DOUBLE。

渣打國際商業銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人邢保利表示，「創新數位金融服務與建立雙贏的夥伴關係是渣打銀行消費金融重要策略之一，這次與LINE Bank共同發行聯名卡，不僅深化雙方的策略合作關係，亦希望透過LINE廣大的生態圈，開拓多元通路與多樣客群，提供客戶更便捷的數位金融服務與優質體驗。」

聯邦銀行總經理許維文表示，「聯邦銀行擁有豐富的發卡經驗，近期推出的信用卡皆在市場掀起熱度，LINE Bank擁有157萬客戶，且LINE的生活圈有2100萬用戶，這次我們攜手LINE Bank在平台基礎上共同合作，提供用戶『雙重』優惠和『雙重』服務，結合市場喜愛的LINE Bank IP授權（熊大、兔兔、莎莉）卡面，預計再創一波市場討論度。」

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，「萬事達卡調查發現台灣近三成民眾每日使用網銀服務，超過六成以上的新興富裕族群(emerging affluent)在乎數位金融服務的使用體驗。本次萬事達卡與渣打、LINE Bank共同打造聯名卡，精心呈獻海外消費滿額贈、Agoda全球訂房平台與星級酒店住宿餐飲優惠，要讓持卡人享受尊榮無憂支付體驗！」

Visa 台灣總經理趙麗芳表示：「Visa 很榮幸能與 LINE Bank 繼簽帳金融卡後再次合作，更攜手聯邦銀行共同推出台灣首張純網銀聯名信用卡。Visa希望透過不斷創新數位場景，深化純網銀服務廣度與消費者黏著度，期待與客戶夥伴們打造的全方位金融服務上市成功，齊力拓展數位經濟圈。」