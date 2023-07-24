搶攻日本觀光熱潮商機，玉山銀行與JCB國際組織攜手日本九州熊本縣高人氣的熊本熊，今(24)日宣布「玉山熊本熊信用卡」全台獨家上巿，卡片優惠結合日本當地如SUICA等指定交通票證以及國人最喜愛的連鎖品牌如BIC CAMERA、松本清等，同時也鼓勵卡友於國內指定綠色通路消費、期望「玉山熊本熊信用卡」可以成為卡友生活中熊好用、熊好買、熊好玩，消費必備的信用卡。

「玉山熊本熊信用卡」共發行四款卡面，並以活潑可愛的熊本熊為主角、結合台日特色景點與經典元素來做設計，其中兩款同時結合日圓雙幣信用卡以及icash或悠遊卡的服務，滿足卡友全方位的用卡需求。而所有卡體獨家導入JCB全球獨家石頭紙材質，將石頭研磨至粉狀後加入紙張原物料進行製造，日後銷毀時不會產生有毒氣體或可透過陽光進行分解，製程相較傳統PVC更能減少碳排，降低對環境產生之污染。

「玉山熊本熊信用卡」於海外一般消費享1％現金回饋外，日本地區消費可再多1％現金回饋無上限，若至指定通路另享加碼5％(每月上限500元)，再搭配雙幣卡免收1.5％國外交易服務費，最高可享8.5％優惠；同時也攜手日本航空以及熊本當地最大的銀行–肥後銀行深度合作，除了享有機票最高9折外，也提供熊本熊故鄉九州當地許多知名的觀光景點、商場、藥妝以及美食折扣優惠，如JR博多城、海洋世界海之中道、Drug Eleven 、YOKAYOKA亭等，邀請更多卡友遊日本、玩九州，一同享受幸福的旅程。

在國內主要的綠色旅遊通路上也提供豐富的權益，持用「玉山熊本熊信用卡」至指定通路消費最高享3％現金回饋，包含綠色交通(如台鐵／高鐵／共享汽機車)、綠色餐廳(如摩斯漢堡、藏壽司)、環保旅館(如老爺酒店、福容大飯店)等，一同倡導綠生活。邀請正在規劃旅遊的國人，可以立即申辦，即日起至2023年12月31日前申辦，核卡後45天內新戶消費滿1999元、舊戶消費滿9999元可獲得20吋熊本熊登機箱，9月30日前申辦還可參加「九州5日雙人遊」的早鳥抽獎。