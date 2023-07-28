Costco賣場即將在8/8起正式開放富邦Costco聯名卡獨家使用，富邦Costco聯名卡也引發新一波辦卡熱潮。台北富邦銀行表示，截至昨(27)日，富邦Costco聯名卡發卡量已突破150萬張，且自7月起每日申辦量亦顯著增加，平均每日申辦件數已達5月的1.5倍，提醒Costco會員們8/8起僅接受富邦Costco聯名卡或現金支付。

北富銀也分享幾個辦卡及使用的小妙招，若是Costco電子會員，北富銀亦提供貼心的數位體驗，自8/8起只要核卡通過，即使還未收到實體卡片，也能在核卡後30天內在Costco App完成快速綁卡，只要簡單幾個步驟，打開Costco App的Costco Pay功能，即可自動帶出可綁定之卡別，無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便；如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，立刻享受行動支付的快捷便利。

北富銀表示，富邦Costco聯名卡卡片權益豐富，不僅全面加倍升級回饋權益提供Costco店內消費2%好多金回饋無上限、Costco線上購物3%好多金回饋無上限等有感回饋外，針對開車族更提供Costco自助加油3%回饋，每月加碼上限拉高至過去舊聯名卡的兩倍，用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。