台南大遠百旅行者消臭吸排上衣，售價1780元、特價1380元。（遠百提供）

爸爸，辛苦了！遠百要向肩膀千斤重的爸爸們道聲父親節快樂，遠百最強88節即日起至8月8日重磅回饋，「買千送百」百貨服飾回饋鎖定服飾，保健器材、大家電則陪伴老爸運動休閒，特別是能降溫的清涼家電，搭配信用卡加碼送，送禮自用首選遠東百貨。

買千送百這樣送：

全館HAPPY GO Pay獨享當日單筆刷5000元送100元，保健器材當日單筆滿5000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1000元。遠百竹北、新竹大遠百保健器材當日單筆滿5000元送600元、大家電當日單筆滿1萬元送1100元。刷卡也有好禮，即日起至8月8日持9大銀行信用卡百貨服飾當日單筆刷1萬元並分6期送400元，3萬元並分6期送1500元，8月9日前全館消費十足抵用。App會員加碼禮部分，即日起至8月8日百貨服飾App會員當日單筆滿5000元送100元，8月9日前百貨服飾單筆滿1000元抵用。

高雄大遠百adidas Logo上衣，售價1290元、特價980元，限量15件。（遠百提供）

遠百嘉義企鵝Munsingwear粉色度假感印花短袖透氣棉衫，售價8490元、優惠價6792元。（遠百提供）

遠百竹北萬寶龍Montblanc Soft系列公事包，推薦價9萬7800元。（遠百提供）

遠百信義A13 AMEDEO TESTONI PORTOCERVO麂皮男開車鞋，推薦價1萬8800元。（遠百提供）

全檔遠百桃園滿額加碼，憑7樓男裝遠百App加載具明細單筆發票滿1萬元，加贈300元十足抵用券乙張，在7、8樓男裝專櫃單筆滿5000元，贈送樂天平日比賽門票兌換券乙張，11樓施舒雅專櫃當日單筆滿1萬元，送500元十足抵用券乙張。

遠百花蓮OSIM uDream Pro 5感養身椅，售價26萬8000元、特價21萬8000元。（遠百提供）

88節希望爸爸們利用假期享受親子時光，遠百桃園8月5日14：30至16：30請佳音英語在6樓下扶梯口舉辦我的英雄爸爸互動故事體驗營，現場將以超人爸爸英文故事與孩子互動。

遠百竹北即日起至8月7日遠百鐵道節系列活動登場，透過說故事方式進入鐵道世界、邊吃火車造型的雞蛋糕，邊聽鐵道模型收藏家徐志綱老師的導覽解說，並特別與新竹在地科學大叔合作，讓小朋友透過實驗及DIY課程，學習引擎發動的原理，讓不管是鐵道迷的爸爸，還是想認識鐵道的大小朋友，都可以一窺鐵道世界的奧秘。

新竹大遠百8月6日與新竹市北區親子館、星星國共同合作超人爸爸嘉年華，當日有超勇爸爸大舞台、超人爸爸挑戰賽、巴結爸爸手作DIY，及小小老闆集市集，募集小朋友的玩具及用品二手販售，傳達愛物惜物的觀念。

台中大遠百規畫一系列親子潮英雄挑戰賽，8月5日舉辦一百秒不NG、8月6日推出父親節寶貝運動會，跟英雄老爸一同解鎖成就。遠百花蓮父親節8月5日、6日舉辦「超能力爸王親子狂歡派對。」高雄大遠百8月5日攜手高雄市政府消防局，舉辦「消防小英雄超級夏令營」，讓小朋友們化身打火小英雄，並實際體驗消防救災的任務，從CPR＋AED急救教室、簡易救生常識，及住警器安裝接力趣味賽等。