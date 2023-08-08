基隆監獄在父親節這一天，讓許久未見爸爸的小孩們與其父親一同玩樂。（圖／基隆監獄提供）

基隆監獄在父親節這一天，讓許久未見爸爸的小孩們與其父親一同玩樂，還提供闖關活動的精美禮品，活動中還安排抽獎時光，讓現場的氣氛達到最高潮。藉由親子闖關活動，讓身為父親的收容人能夠和子女面對面團聚過節，重新扮演父親這位重要的靠山。

基隆監獄透過這些親子活動，讓收容人能夠與親人間的羈絆更加緊密以外，也藉由法律猜猜猜、打卡闖關和園藝遊戲等互動式體驗，讓收容人以及小小大人們達到心靈上的舒壓放鬆，學習如何自律自重；同時，也讓身為父親的收容人能夠增加自己對於有溫度父愛的認知，重新找回家庭支持的動力。

活動現場收容人與子女一同闖關、互動，氣氛融洽有趣。小逸（化名）小朋友表示很久沒看到爸爸了，緊握著爸爸大大粗糙的雙手，當大手心的溫度傳遞到小手心的上面時，頓時感到十分暖和。收容人阿傑（化名）的妻子也表示，先生以前在社會上走跳，工作繁忙，幾乎沒時間能和家人還有孩子們互動溝通，透過監獄這次辦理的88節活動，讓孩子與爸爸有了更多的認識與了解，看到他們父女倆天真愉悅的笑容，真的比什麼都值得。

李檢察長嘉明致詞感謝基隆市相關單位共同參與這項負有重要意義的父親節活動，收容人及其家人透過闖關活動時相處的點滴，喚起珍貴的親情，再將這份蘊含著感恩意義的情誼時刻，送給最珍愛的家人與孩子們，藉以表達內心的感謝，也期望能「打破壞運，重拾親情」。

基隆監獄典獄長張龍泉感謝社會各界對於矯正機關的支持與鼓勵，並叮囑收容人要好好珍惜家人，沒有什麼比照顧家人更加重要，要把今日的感動化為明日出監後的正能量。在未來的人生旅途上，重新扮演一位好父親，好先生，不要再次在孩子的人生裡缺席、要一同陪伴著生活、成長。