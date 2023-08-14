台中市龍井區龍泉里近年人口數激增，市府與台電籌措2355萬元建設龍泉里活動中心，14日落成啟用典禮，提供里民更舒適的活動場地。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區龍泉里活動中心原與龍泉國小禮堂共用，然而近年龍泉里人口激增近1萬人，場地量能不足。中市府與台灣電力公司共籌2355萬經費，將原公立幼兒園舊址打造成2層樓里民活動中心，14日落成啟用，期盼讓龍井在地居民擁有更優質又足夠的集會空間。

龍泉里活動中心14日舉辦落成啟用典禮，台中市長盧秀燕確診解隔後首度出面到場共襄盛舉，包括市議員張家銨、林昊佑、前立委顏寬恒、前台中市議會議長林士昌等人到場同慶。盧秀燕說，近年龍泉里人口將近1萬人，地方都希望有專屬里民活動中心，經龍泉里長黃聖龍多年爭取，林士昌及顏寛恒支持並協助爭取台電1500萬元補助經費，加上市府自籌855萬元，共投入2355萬元興建。

盧秀燕說，新活動中心施工期間雖逢新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響致物價飆漲、缺工缺料，但市府與施工團隊努力克服、全力以赴，讓地方引頸期盼的活動中心順利完工，提供里民更優質的生活環境及休閒遊憩空間，相信對里民集會、開會等活動有很大幫助。

民政局長吳世瑋說明，龍泉里活動中心總樓地板面積約141坪，是地上2層樓建築，其中以實用及易於維護方向進行規畫，包含里民活動中心空間、社區教室、會談室、廁所及無障礙電梯等，建築外觀融合地區環境設計並對其周邊進行綠美化。未來除提供里民課程學習、活動休憩、地方會議及文化交流等使用，更將整合里內資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力。

黃聖龍說，過去里民活動中心與學校共用，包括地方社團、守望與環保組織、社區課程及里辦公室等單位都是一同使用，校方部分則是畢業典禮、運動課程也會用到，新的里民活動中心落成後，里民能享有更安全、舒適的活動場域。