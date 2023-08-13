為了搶攻暑假旅遊商機，台中市政府經發局輔導大甲觀光商店街區管理委員會，昨（12）日、今（13）日連續兩天在商圈舉辦「2023大甲商圈作伙來七逃 鄉鎮解謎」戶外夏令營活動，吸引了許多大、小朋友的熱情參與！

大甲觀光商圈主委許慈芸表示，未來將持續舉辦夏令營等特色活動，吸引更多旅客前來大甲旅遊。

經發局表示，此次在大甲商圈指定的店家與知名景點參與解謎闖關活動，就可獲得獨特的帆布袋等好禮，盼藉由活動讓民眾了解大甲的重要文化歷史及地形特色，也讓參加的大、小朋友創造暑期的美好回憶。

大甲觀光商圈主委許慈芸表示，近年來深度旅遊行程深受旅客喜愛，此次以在地體驗與多元化為主軸，舉辦為期兩天的「解謎闖關」活動，只要報名參加就會得到商圈製作的帆布袋和杯墊，競賽前三名還有小禮物，另有酥餅DIY及媽祖小吊飾製作活動。

經發局表示，大甲觀光商圈除了有聞名國際的歷史、宗教文化，如大甲媽祖、鎮瀾宮及林氏貞節牌坊，還有人氣美食糕餅及傳統手工藝藺草編織產品等，保存商圈的文化魅力，希望民眾透過參與活動感受在地的歷史文化，也歡迎遊客安排海線觀光遊程，前來了解大甲觀光商圈不一樣的風貌。