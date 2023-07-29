富邦悍將高國輝因中信兄弟陳子豪受傷遞補進2023年全壘打大賽，繼2016年再次參戰，他認為，能夠參賽的球員都有很強的實力，目標闖進複賽，自評應該能敲15轟，他也誇讚江坤宇有很強的爆發力，平時可能是受限戰術、打法影響所以仰角比較平，「他是有這個能力的。」

上次參加明星賽已是2017年，今年則是遞補參加全壘打大賽，高國輝說：「前幾年因為受傷加上疫情，很可惜沒能參加，這次遞補進來，感謝聯盟跟球迷給機會，自己會好好享受。」

對於計時制的全壘打大賽高國輝並不陌生，之前也有參加過，大概知道會是怎樣的感覺，他笑著說：「大概就是比較累的打擊練習，只是平時打擊練習比較少這樣打。」他認為，計時制觀察球場風向很重要，洲際平時風都往右外野吹，就看等等雨勢趨緩後風向如何。

這次全壘打大賽參賽選手透過網路投票產生，最高票的前8名選手有林智勝、林安可、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、福來喜、蘇智傑、江坤宇，陳子豪因傷辭退，由高國輝遞補他的席次。

高國輝認為能夠入選的選手都有很強的實力，希望自己能夠闖進決賽，預賽預估自己能打15轟。被問到如何看江坤宇首次參加全壘打大賽？高國輝說：「阿坤的爆發力很不錯，有看過他比賽開轟，他是有這個能力的，只是他平時打法可能要配合戰術，所以打法的仰角都比較平。」

而高國輝在5月15日被降下二軍後至今都在二軍磨練，這次來參加明星賽看得出他

明顯變瘦許多，他笑說體重大約少了4、5公斤，「沒有刻意減重，認真訓練就瘦了。」他也提到近期在二軍有「打擊訓練班」，主要是球員們自發性加強訓練，「大家一起努力求好、球進步，很多學弟都會想要加強自己，身為學長也不能漏氣。」