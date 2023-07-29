中信兄弟投手吳哲源在上半季中比賽時造成右肩受傷，目前都在二軍進行復健，雖然無法下場登板，但他仍到洲際與大家參加一年一度的明星賽。他表示，復健進度都照進度走，現在大約來到5、60公尺遠投，下一步則要再看防護員安排及身體反饋，自己希望能夠在9月回歸。

吳哲源在5月18日先發面對富邦悍將比賽時，投到第2局時身體突然出狀況，隔天被降下二軍，檢查結果出來是右肩肌肉挫傷，至今都在二軍進行復健。

對於突如其來的傷勢，吳哲源正面看待，「不會太著急，運動員受傷也是難免，只能把自己照顧好。」他認為，肩膀傷勢應是長期累積造成，讓肌肉出現疲勞、發炎狀況，「提早開機多少有關，但也不能都怪經典賽，去年出賽數也是滿多的。」

吳哲源表示，目前復健進度都照著計畫走，現在課表來到5、60公尺遠投，但還沒有明確時間點能夠進牛棚，「還是要看身體狀況，現在受傷的地方還沒有完全恢復，要看強度拉上去後身體回饋。」他也提到，自己希望能夠9月復出，但一切都要看身體狀況而定。

今年因為傷勢錯過明星賽，吳哲源認為不會覺得太可惜，「至少還能來球場出席，不會想太多，還有明年、後年可以參加。」