生涯首次參加全壘打大賽，今年明星賽的人氣王、中信兄弟江坤宇最終以0轟作收，最後他被中華隊隊友抬下場，他笑說：「本來就覺得自己打不出去機會高，所以自己就設定了這個橋段。」

江坤宇去年敲出6轟，獲得被選資格，最後在球迷投票中脫穎而出，生涯首次參加全壘打大賽，原本賽前他希望能夠做公益，在最後30秒的金球能開轟，但最終仍以0轟作收。

「真的是滿累的，到現在都還在喘。」江坤宇受訪時直喊累，但能參賽還是感到非常開心，「不知道下一次參賽是什麼時候，很開心人生中能參與過1次。」他也提到，其實中間有幾球覺得打出去的感覺很不錯，可惜今天洲際左外野吹起大逆風，對右打者較不利。

中間1分鐘休息時，中華隊隊友們搬著治療床上來，待江坤宇就定位後，戴培峰卻是先拿起手機自拍，逗樂全場，他還拿著酒精幫球棒消毒一下，最後時間終了，隊友們上前，直接把江坤宇抬下場。

江坤宇說：「本來就有設定一些劇本，最後如果真的都打不出去就把我抬走，本來有想說，如果有打出去就會有不同劇本，但還沒想到，因為本來就預期會0轟，所以想說到時候隨機應變就好。」

中信兄弟江坤宇最後以0轟作收，倒地後氣力放盡被隊友們抬出場。（中職提供）