富邦悍將5日靠著安得勝先發6局失2分，加上范國宸、林哲瑄開轟，以6比2擊敗中信兄弟，中止近期2連敗，也斬斷「黃衫軍」3連勝，德保拉連2場先發都失5分，是他在中職第2次，前次拿勝投已是45天前。

富邦開賽就靠著王勝偉、王正棠、申皓瑋安打突破德保拉攻下2分，3局下范國宸炸裂2分炮，林哲瑄也補上1發陽春彈，讓德保拉僅投5局就用101球，被敲9支安打中有5支是長打，失5分皆為責失，吞下本季第5敗。

總教練丘昌榮表示，今天德保拉尾勁可能沒那麼好，自家打者在開賽也對他掌握的很好，「但他也是馬上做出修正，還是有他的能力在。」

單場雙安包含1轟、貢獻2打點獲選單場MVP的范國宸則說：「德保拉是很不錯的投手，只能在他給我們一點機會時好好把握，一場比賽中可能只有1、2次機會可以突破，賽前也有提醒隊友這一點。」

范國宸今年上半季打得掙扎，他坦言多少與接任隊長重責有關，但他不把這當作藉口，持續改進盼為球隊做出貢獻，「上半季心態上有點太急躁，反而讓基本的東西做不好。擔任中心棒次知道不會有太好的球，因此打擊策略上要更有耐心一點。」

富邦悍將安得勝先發6局失2分拿下勝投。（杜宜諳攝）