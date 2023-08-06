富邦悍將6日在主場迎戰統一獅，2局下無人出局、滿壘時輪到李宗賢打擊，他敲出三壘方向滾地球，陳鏞基傳本壘封殺後捕手再傳一壘卻發生暴傳，獅隊提出妨礙守備，最後經過電視輔助判決後改判，富邦得分不算還變成2出局，總教練丘昌榮上前抗議許久，被主審楊崇煇趕出場。

富邦在2局下由周佳樂安打開啟攻勢，下棒捕手戴培峰執行短打戰術讓下丘處理的古林睿煬發生傳球失誤，輪到葉子霆打擊時繼續擺出短棒，古林睿煬選擇傳三壘卻沒抓到任何出局數，形成無人出局滿壘局面。

富邦輪回第1棒李宗賢打擊，他敲出三壘方向滾地球，陳鏞基傳本壘封殺跑者，捕手陳重羽再傳往一壘卻發生暴傳，此時獅隊提出妨礙守備挑戰，經過電視輔助判決後確認李宗賢跑壘跑在線內，得分不算且打者出局。

改判後丘昌榮立刻出來抗議，主審先給予警告後他仍持續抗議，最後被主審趕出場，由打擊教練垣內哲也暫代兵符。之後裁判組主動審視發生妨礙守備時跑者壘位，確定跑者須退回一、二壘。比賽恢復進行後王勝偉挨觸身球又形成滿壘，但王正棠敲出右外野飛球出局，留下滿壘殘壘。

富邦悍將總教練丘昌榮不滿電視重播輔助判決改判出局，上前抗議遭主審驅逐出場。（黃世麒攝）