中信兄弟今年力拚3連霸，前提是要先搶下季後賽門票，13日確定「開箱」新洋投艾士特（Eric Stout），因此決定註銷洋捕手福來喜，採用全洋投路線拚戰，也代表本季中職外籍野手數字正式歸零。

兄弟在上月19日宣布簽下30歲左投艾士特並於21日抵台，去年他曾在大聯盟小熊隊及海盜隊出賽，今年則是與水手隊簽下小聯盟合約，本季都在3A出賽，21場中有4場先發，共投40.2局、自責分率4.20。

在簽下艾士特後，「黃衫軍」陣中共有德保拉、泰樂、艾里歐、艾士特及福來喜4投1捕、5名外援，在「831洋將大限」前勢必做出抉擇。

兄弟在8月3日將福來喜降下二軍，今天決定註冊艾士特並於明天一軍「開箱」，因此註冊註銷福來喜，中職官網上福來喜名字前也打上註冊註銷的「＃」字號，而球員經註銷註冊後，仍為球團合約所屬球員，惟同一球季不得再行註冊，僅得於二軍出賽。