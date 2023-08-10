台鋼雄鷹與樂天桃猿傳出震撼彈交易案，台鋼及樂天球團同時公布，用林子偉向桃猿換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫3位選手，另與樂天桃猿球團就王柏融契約權之轉讓達成協議。

以下是台鋼雄鷹球團公告：

台鋼雄鷹球團與樂天桃猿球團達成協議，台鋼雄鷹球團將以林子偉選手，與樂天桃猿球團交易獲得王溢正（投手#32）、翁瑋均（投手#16）、藍寅倫（外野手#88）3位選手。

同時，台鋼雄鷹球團另與樂天桃猿球團就王柏融（外野手）契約權之轉讓達成協議。

選手交易案及選手契約權之轉讓兩案將依照中華職棒大聯盟規定報備。選手交易案於8月15日正式生效實行。

樂天桃猿球團也同時公告：

樂天桃猿球團與台鋼雄鷹球團達成協議，樂天桃猿球團將以王溢正（投手#32）、翁瑋均（投手#16）、藍寅倫（外野手#88）三位選手，與台鋼雄鷹球團交易獲得2023年中華職棒新人選拔會第一指名林子偉選手。

同時，台鋼雄鷹球團亦與樂天桃猿球團就王柏融（外野手）選手契約權之轉讓達成協議。

交易案及選手契約權之轉讓兩案將依照中華職棒大聯盟規定報備，於8月15日正式生效實行。