把握最後半局進攻機會，統一獅靠著邱智呈二壘安打追平，陳傑憲再補上三壘安打超前比分，加上終結者陳韻文成功「關門」，以5比4逆轉樂天桃猿，中止近期3連敗，也避免系列賽遭到橫掃。

前6局打完兩隊戰成3比3，7局下面對獅隊第3任投手邱浩鈞，廖健富在球數1好2壞時敲出右外野陽春炮，連2天開轟，這也是他本季第13轟，追上林安可並列全壘打王，另外打擊率3成36、48分打點暫居打擊「三冠王」。

跨局續投的終結者豪勁9局上碰上亂流，被首棒打者林子豪敲安，2出局後被邱智呈敲出場地二壘安打追平，陳傑憲再補上三壘安打將戰局逆轉，獅隊終結者陳韻文在2出局後讓桃猿攻佔一、二壘，但最後讓代打的郭永維擊出滾地球出局，成功守成。

打回致勝分、獲選單場MVP的陳傑憲認為，此役最關鍵的是邱智呈的安打，「很凱謝子豪、小黑他們年輕球員帶動攻勢，才有我這支勝利打點。」他也提到，球隊拿下這1勝非常重要，幫助球隊把氣勢找回來。

獅隊上半季封王，下半季開始卻走的不順，賽前吞下3連敗，陳傑憲卻認為不是太意外，因為球員經歷過高張力比賽後，專注度會不容易集中，加上上、下半季中間休兵時球隊沒有安排比賽，實戰感覺不是太好，「教練給我們很大空間調整，我們也要趕快把狀況找回來。」