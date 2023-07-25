統一獅洋投羅昂21日與樂天桃猿的比賽中，在5局守備時被球打到右手食指，25日球團更新傷情，卻認為右手指撕扯性骨折，初期規劃預計8至10週返回球隊。獅隊目前只剩克維斯、布雷克2名可用洋投，將持續尋找新外援。

羅昂昨日前往醫院進行詳細治療診斷，經醫院判定，羅昂為右手指撕扯性骨折，將採用長期固定方式治療，預計3週後針對其復原狀況評估，若恢復狀況良好將投入復健訓練課程。

獅隊指出，羅昂在固定期仍可正常操作，體能、肌力訓練都可持續進行；肩膀投擲可採手腕綁帶或抓握毛巾的方式，進行輕量的練習，避免碰觸手指相關訓練。球隊對於羅昂因手指骨折需進入養傷復健期間，將全力提供資源協助。

而為強化獅隊洋將戰力，自勝騎士離隊後，球團也積極尋找新洋將戰力，之前已鎖定3位實力不錯洋將，並提供合約及優渥合約條件與其洽談，但選手因整體考量予以婉拒，目前球隊能積極洽詢其他人選，目前已有兩位目標選手遞出合約等待選手回應，希望本週有機會能夠達成共識完成簽約。

領隊蘇泰安說：「關於球隊近期洋將戰力因轉隊、受傷，球隊情蒐也積極尋找適合洋將抵台為獅隊效力，也期許能縮短洋將戰力短缺週期，進而在拼下半季冠軍，力拚晉級總冠軍戰，目前持續積極洽談新洋將合約，希望近期合約也能夠儘快確定，才能讓球隊在完整戰力下，拿下好成績。」