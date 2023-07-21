新北國王宣布將跟「小胖」洪志善達成續約，也讓38歲的小胖正式邁入生涯第20個年頭，身為SBL開朝元老之一的洪志善，也曾擁有5年前往大陸CBA挑戰的經歷，但從第2季PLG加盟國王之後，目前已經邁入連3季都幫國王打球，接下來也將繼續扮演國王主要替補控衛的角色。

以下是國王新聞稿，『新北國王籃球隊今（21）日宣佈，與禁衛軍「後場指揮官」小胖洪志善達成續約，新賽季持續披上禁衛軍戰袍，這也是洪志善邁入個人職業生涯的第 20 個年頭，總經理毛加恩表示，全新的賽季洪志善將會在團隊裡不論場上場下，扮演重要的角色。

洪志善從新北國王成軍第一年開始就加入禁衛軍，一直都是後場輪替的重要角色；上個賽季出賽 22 場，場均15分鐘可以繳出4.68分、1.41籃板且送出2.5助攻，更有著 39.24％ 高水準的三分命中率，經驗和穩定的表現與林書緯、李愷諺組成禁衛軍後場的穩定戰力。

剛滿38歲的小胖也依舊耐戰，在2023年5月6日例行賽主場迎戰福爾摩沙台新夢想家一役中，擔任先發控衛出賽超過36分鐘，轟下8記三分球在內單場26分展現驚人火力，寶刀未老的表現也讓所有球迷印象深刻。

特別的是上個賽季，洪志善也展現優異的溝通領導能力，獲得總教練萊恩的信任，賦予教練團與球員間的溝通角色，是新北國王能在第三季PLG例行賽封王的重要因素之一；對於能持續合作，總經理毛加恩表示：「上個賽季小胖在球隊中擔任“Player Coach（球員教練）”的角色，在教練團與球員間建立很棒的溝通橋樑，因此我們也很重視這次繼續的合作，個人表現上持續透過自身經驗與能力幫助球隊，團隊上小胖能繼續領導年輕球員們，帶給球隊更多幫助，非常期待未來的合作上能有更多的可能性。」』