P. LEAGUE+ 在27日公佈2022-23 年度金哨獎得主，經過重重評選機制，最後是由背號5號的裁判賴建忠獲得本季金哨獎，他更在上季總冠軍賽吹判準確率96.7％，位居所有裁判最高。

賴建忠的裁判資歷共32年，期間擔任4年中華職籃（CBA）的專職裁判，並也曾是多次HBL、UBA和SBL冠軍賽的執法裁判。在2022-23球季總冠軍賽吹判準確率96.7%為所有裁判最高，讓賴建忠以總積分26.79分獲得本屆年度金哨獎。

在得知獲得本季年度金哨獎，賴建忠裁判覺得這是對他很大的肯定，並表示：「擔任3季PLG的裁判，感覺非常的不容易，球賽的張力超強也非常精彩，能參與其中感到莫大榮幸。期待聯盟裁判們在團隊合作之下，建立更好的吹判品質和吹判一致性，讓每一場精采的比賽，透過裁判們的哨音，呈現出卓越的比賽內容給球迷朋友。」

本季PLG金哨獎有全新規定，總共分為例行賽、季後賽及總冠軍賽 3 個階段。

1. 第一階段：依裁判於例行賽之表現，由裁判長、裁判顧問及 5 位場控老師，共 7 人遴選出 9-18 名裁判於季後賽中執法。

2. 第二階段：依裁判於季後賽之表現，由裁判長、裁判顧問及 5 位場控老師，共 7 人遴選出 9-15 名裁判於總冠軍賽中執法。

3. 第三階段：依裁判於總冠軍賽之表現，以裁判吹判準確率（裁判盒子）、場控老師賽後評分表、總冠軍賽球隊總教練等，不同積分比重進行評分。而積分比標準為：裁判吹判準確率佔40%；場控老師賽後評分表佔40%；總冠軍賽球隊總教練評分佔20%，共計100%。