殲-20雙機對衝交叉太震撼！直擊運油-20與4架殲-20低空通場

中方空軍2023年長春航空展26日在吉林登場，有13型45架軍機炫技，而活動將持續到30日。許多觀眾說，可以感受到戰鬥氣氛，還有空軍護衛中國領空的備戰與警戒力。

據中方官媒《環球時報》26日報導，在簡短的開幕儀式後，運油-20加油機、兩架殲-20隱形戰機，還有兩架殲-16重型戰機形成編隊，低空飛越觀眾上方，讓他們首度親眼目睹空中加油實況，博得滿堂彩。

回顧2022 年 8 月時，中方空軍揭露，運油-20參加了中俄空中戰巡，當時它為殲-16戰機進行空中加油。運油-20是多用途加油機，有多個加油點。而每次加油，都能讓戰機的作戰半徑提高30%—35%，大幅提升戰機的長程戰力，有助於空軍發展遠程精準打擊能力。

而在整個飛行表演過程中，中方自製的殲-20隱形戰機仍是吸引眾人目光的明星。近年來殲-20逐漸入列空軍戰鬥單位服役，全面提升戰力。

至於在動態展演上，中方空軍刻意展現殲-20的性能，讓它們以超密集的4機編隊出場，約在200公尺高處，完成「鑽石隊形」盤旋、大仰角轉彎交叉脫離等動作。而其中2架殲-20展示了所謂「死亡之吻」的高速雙機對衝、接近並迅速脫離的戰術技能，充分展現了極具挑戰性的機動力。

殲-20戰機炫技

中方軍事專家張雪峰在看了展演後說，殲-20的動作精確，並以戰鬥為導向。他強調，殲-20展現的動作不僅令觀眾興奮，也非常實用。它們能在不耗費太多能量的情況下迅速轉向，意味戰機在機動過程中，可以很靈活地改變武器瞄準的方向，以制敵機先。

除了殲-20外，由4架殲-20簇擁出場的運油-20無疑也是亮點。當有「胖妞」外號的它敏捷靈活地在空中蛇行時，令觀眾讚嘆不已。此外，它還展現了投放干擾彈的能力。而置身戰鬥環境下，運油-20這麼做可以在軍機面對敵方單兵防空飛彈（man-portable air defense missile）時，提高自身的生存力。