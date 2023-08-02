韓國量子能源研究中心近日宣稱已找到方法合成室溫常壓超導體「LK-99」。這個發現可能引爆電力、交通和晶片的產業革命。

受此消息激勵，一直不賺錢的美國超導體公司（American Superconductor,AMSC）周二股價在盤前暴漲112%，終場爆量收漲60%，成交量是其日均量的逾43倍。

在台北股市，大山(1615)、華榮(1608)、榮星(1617)、華新(1605)、大亞(1609)、億泰(1616)、宏泰(1612)、華電(1603)、合機(1618)等超導體概念股取代AI股上演大噴發行情。

在韓國，Duksung、Sunam和Shinsung Delta Tech Co等小型連續第2天強漲30%，以漲停作收。

在中國，江蘇法爾勝及河南中孚實業亦連續第2日漲停、收漲10%。

投銀Jefferies分析師Nick Cheng在報告中指出，如果LK-99獲得證實且能夠投入量產，這將對眾多行業帶來翻天覆地的影響。利用室溫超導體製造的電纜可以在沒有耗損的情況下傳輸電力，進而節省能源。此外，在電腦晶片、鐵路運輸和醫學成像方面的發展也可望跨出一大步。

天風國際證券知名分析師郭明錤表示，這項技術一旦商業化，可能會改變遊戲規則。不過，Jefferies分析師Nick Cheng表示，商業化似乎很困難，而且LK-99似乎沒有足夠的延展性來製成電線。