Elkie化身帥氣性感的女車手。（KEYMAXii提供）

Elkie親自參與詞曲創作，更找來CLC隊長承延協力編舞。（KEYMAXii提供）

曾是韓團「CLC」成員的Elkie（莊錠欣）即將在本周發行首支個人中文舞曲〈SPEED UP〉，是她與韓國知名作曲家Siixk Jun的共同創作，她透露，其實本來是要給CLC演唱的歌曲，「Demo是我們一起錄的韓文版，後來因為要變成中文歌，有再重新編曲跟寫中文詞」，除了親自參與詞曲創作外，更找來前隊友承延協力編舞，「感謝她非常爽快地答應幫忙」，使得這支單曲更加完美。

因為從小就很喜歡跑車，該曲特別選擇以賽車作為主題，Elkie表示「2019年在韓國考到駕照後，一直幻想自己如果開跑車會是什麼畫面，便想說可以先在人生中留下我帥氣飆車的模樣」，MV中她也穿上賽車服露蠻腰，化身帥氣性感的女車手，開心直呼「有種圓夢的感覺」。雖然MV中的甩尾畫面是由專業車手上陣，但Elkie也自豪被朋友們公認駕駛技術好，害羞說「既穩又可以跩，之前常開車帶朋友去兜風，有時還會單手倒車耍帥一下，朋友看了我的MV初剪後，也誇我的眼神超級狠，說好想再坐我開的車」。

〈SPEED UP〉曲風輕快，除了Elkie清亮的聲線外，車子引擎聲更是畫龍點睛，適合和朋友出去玩在車上時播放，讓人不自覺地跟著節奏開心搖擺，Elkie也分享創作理念，「希望自己可以跟開車握住方向盤一樣，能掌握人生的方向和腳踩油門決定速度」，期待大家能夠透過這首歌獲得力量，積極面對人生的每個瞬間。而之所以將4年前的歌一直留到現在，Elkie則透露，身邊的人聽完Demo後，都認為風格很適合她，「之前有其他人說要買，還是覺得要自己用」，不忘向等待已久的粉絲打包票一定不會失望。

〈SPEED UP〉完整音源將於本周五（11日）上架各大音樂串流平台，MV則將在下周四（17日）於YouTube上線。