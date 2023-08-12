黃旼炫以新歌〈Hidden Side〉為演唱會揭開序幕。（孫伊萱攝）

黃旼炫開心和全場粉絲打招呼。（孫伊萱攝）

黃旼炫接受懲罰，帶上可愛頭飾跳舞。（讀者提供）

韓國男團「NU'EST」成員黃旼炫今（12日）在台北國際會議中心（TICC）舉辦迷你演唱會「2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN TAIPEI」，不僅是他第3度來台，也是首度以個人身分登寶島會粉，他一開場演唱完新歌〈Hidden Side〉後，便大秀中文自我介紹「大家好，我是黃旼炫」，更嘴甜喊「好想你們」，讓台下3000人尖叫聲衝破屋頂。

由於台北場是黃旼炫此次巡演的海外第一站，讓他直呼「非常開心，感謝今天來到現場的所有黃桃們（官方粉絲名），謝謝你們」，接著表示雖然近期忙於拍攝新戲《無用的謊言》，「但為了要來見台灣的黃桃們，我也有利用空檔練習演唱會的內容」，向來寵粉的黃旼炫，也送上全場粉絲1人1個印有他帥臉的手機支架，並解釋「我自己在後台也貼上了，因為手機大家都會隨身攜帶嘛，希望看到這個就會想起今天跟我一起度過的美好時光」，還不忘用中文問「喜歡嗎？」

在第1個遊戲環節中，請黃旼炫重現MV、戲劇中的經典場面，他雖只錯了1題，但聽到粉絲高喊仍想看他被懲罰時，他也有求必應地說「OK！好！好！」便一一帶上皮卡丘、米妮和浣熊的頭飾，邊撒嬌邊跳舞，後來台下又要他加碼表演師妹NewJeans的〈Super Shy〉，他雖害羞地說「我現在的狀態就是Super Shy」，但仍配合度超高地跳了一段，結束後還用中文問大家「可愛嗎」，並稱「看到台灣的黃桃們這麼喜歡，我也覺得很有成就感，非常開心」。