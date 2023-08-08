澳洲Aware Super的投資策略主管Michael Winchester在接受路透專訪時說，最近由於在日本的超額部位，因而賺了不少錢，他說：「日本已經成為一個不可思議的故事」。

「從戰略上，我們會非常積極。目前我們在日本市場沒有持有部位(建倉)，但這個市場正在發展。從歷史上來看，它的價格一直很便宜。對我們來說，持有少量的超額部位，是相當有吸引力了。我預計，我們會在未來幾個月重新關注這個市場」。

Winchester補充說，Aware Super目前透過股票投資經理人來配置日本股票，配置是「與市場權重有關」。

而隨著後疫情時期的經濟增長乏力，以及中美緊張關係，全球投資人日益繞過中國市場，Winchester表示，Aware對這樣一個在全球增長中佔據重要地位的國家，大致上維持中立的看法。

他說，該基金沒有由上而下的認為，應該增持或減持中國。公司樂於讓投資經理人去判斷，購買價格有吸引力、前景好的中國企業。

據揭露的資料，Aware Super在去年下半，對中國上市股票的投資曝險，從4.2億澳幣降到2.3億澳幣。

Aware Super為擁有規模高達1000億美元資產的養老基金。