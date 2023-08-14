永立榮擁有分離與培養羊水幹細胞的美國專利技術,並率先全球，研發鹿羊水幹細胞外泌體美妝保養品原料，並成功取得全球第一個鹿羊水外泌體的INCI證號，成為國際通用的美妝保養品原料，旗下也有一系列具有進行異體再生療法的羊水幹細胞製劑產品，因此吸引VLSC簽署合作MOU。雙方合作的項目包括醫美保養品落地銷售，以及再生醫療產品的臨床試驗與生產。

在醫美保養品部分，VLSC將協助永立榮規劃其鹿羊水幹細胞外泌體產品在加拿大的落地事宜，在合作初期將向永立榮先購買一定數量產品，搭配旗下40種頂尖醫美療程，開發醫美療程增效以及術後保養的產品組合，再建立銷售團隊，針對同業或下游醫美機構，以及該集團體系的病患與客戶，在加拿大進行B2B與B2C行銷。

至於再生醫療部分，據歐美的臨床試驗法規，若干合適的疾病族群可在獲得認證Good Clinical Practice的醫療人員與機構收案，具有收案速度與成本的優勢。VLSC已經為幾個國際藥廠與醫材公司執行多項臨床試驗，未來有與永立榮的勃起功能障礙及乾眼症藥物，進行臨床試驗合作的空間。在生產部分，VLSC也規劃成立符合GMP標準的細胞生產工廠,若順利完工生產，永立榮將評估透過VLSC就近生產，供應北美市場的可能。