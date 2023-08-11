敦泰第二季營收31.12億元，季衰退3.5%、年衰退6.5%；單季淨利1.03億元，季增加105%、年增加23.7%；每股稅後淨利0.51元。單季毛利率20.5%，季增加1.7個百分點、年減少13.4個百分點。

存貨金額上，敦泰截至第二季為止，存貨金額為35.93億元，相較第二季減少18.2%，也將較去年同期減少55.5%。敦泰目前庫存水位持續下降，已達12個月的新低，但隨著新開發產品的推出及備貨，預期第三季的整體庫存將與第二季持平或稍微增長。

董事長胡正大表示，近期手機市場並沒有明顯復甦的跡象，因此，IDC(TDDI)缺乏成長動能，但隨著AMOLED由大陸面板廠生產的比重增加，敦泰AMOLED Touch IC出貨同步成長，有鑑於上述環境，預計敦泰第三季營收將與第二季相仿，但總體來看，下半年營收還是會優於上半年。

毛利率方面，胡正大表示，因為市場需求疲軟造成出貨產品組合的變化較大，再加上IDC(TDDI)下跌的變數依然存在，使得銷售毛利率較難預估，但敦泰針對既有產品仍將優化成本，以因應價格下行可能帶來的的衝擊。