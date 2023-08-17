EDDIE ROSARIO FOR THE LEAD‼️‼️pic.twitter.com/6vcplNVKEU — Kevin Keneely (@KevinKeneely1) August 16, 2023

洋基選擇維持現有陣容力拼季後賽門票，戰績反而向下沉淪，17日作客勇士系列賽最終戰，洋基打線無法突破39歲老將莫頓（Charlie Morton）封鎖，勇士羅薩里歐（Eddie Rosario）轟出致命2分炮，率球隊2比0打退洋基，完成3連戰橫掃，洋基苦吞5連敗，本季戰績60勝61負、今年勝率首度跌到5成以下。

莫頓上回對戰大都會不斷堆壘包，投了多達7次保送，仍順利完成5局無失分任務，17日對陣紐約另一支球隊洋基更是遊刃有餘，全場只被擊出4支安打，保送數控制在1次，狂飆10張老K，自5月15日對戰遊騎兵後，再度投出至少雙位數三振紀錄。

洋基先發瓦茲奎茲（Randy Vasquez）投得不差，唯一敗筆是第2局接連遭勇士敲出長打，以羅薩里歐2分炮為重傷害。9局上勇士交由伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）成功收尾，賽後他透過翻譯說道：「能夠橫掃洋基是另一項偉大成就，為我們盡快奪下100勝邁出重要一步。」

洋基上回連續2場遭完封在去年8月14、15日交手紅襪、光芒。《Elias Sports Bureau》提供數據，本季是洋基自1995年以來，首度單季打滿120場比賽後出現敗多於勝的狀況，該年戰績同樣為60勝61負，此外也是洋基自2021年球季的13勝14負後，第1次在大聯盟戰績榜上的敗場數高於勝場數。