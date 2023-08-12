洋基先發左投柯特斯（Nestor Cortes）本季大概提前結束了，他前日發現左手無力抬高，經過MRI診斷出左肩旋轉肌拉傷，周末宣布重回15天傷兵名單。柯特斯先前也是受到相同的傷勢影響（60天傷兵），如今例行賽也只剩兩個月了。柯特斯本季出賽12場，自責分率4.97，這與他上季的表現（自責分率2.44）判若兩人。

如果柯特斯不必動手術，總教練布恩（Aaron Boone）估算他至少要花費3至4周才能返回投手丘。柯特斯缺席整個6月和7月，他在8月初回歸對太空人投了4局，然後再度受傷。

洋基另一位先發投手羅棟（Carlos Rodon）也是傷病不斷，本季7月才登場，至今僅出賽6場，目前在15天傷兵名單。去年羅棟在巨人投出2.88自責分率，今年在洋基爆到7.33。

先發輪值裡的問題人物還有赫曼（Domingo German），赫曼是表現還算正常的投手，偏偏最近爆發酗酒風波，目前正尋求治療。在別無選擇之下，洋基考慮讓塞弗瑞諾（Luis Severino）重回先發輪值，塞弗瑞諾本季的自責分率是離譜的8.06。

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洋基12日靠著牛棚車輪戰9比4打贏了馬林魚，取得例行賽第60勝，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出第22轟。水手最近10戰9勝氣勢如虹，在美聯外卡爭奪戰超車紅襪與洋基，先發輪值爆掉之後，洋基想爬上去肯定更困難了。

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