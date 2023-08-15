遊騎兵先發投手薛爾瑟。（美聯社）

天使做客德州遊騎兵，系列賽首戰就慘遭大屠殺，遊騎兵13支安打攻下12分，遊騎兵投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）7局狂飆11K，加上牛棚左投裴瑞茲（Martín Pérez）兩人聯手「1安打完封」以12比0獲勝。天使全隊僅有穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）敲1安、瑞福洛（Hunter Renfroe）1次四壞保送。

薛爾瑟開場就進入全功率狀態，連續K掉天使前3棒，大谷翔平奮戰6球也遭三振。第2局穆斯塔卡斯敲安，瑞福洛四壞上壘，但是蔡斯（Matt Thaiss）雙殺打結束攻勢。此後的天使就像斷了翅膀，整場比賽沒有人再上壘。

天使左投山多沃（Patrick Sandoval）與牛棚也沒有盡職，首局遊騎兵沒有安打就攻佔了滿壘。第2局西曼（Marcus Semien）安打得分，還遇到天使守備失誤「買1送1」。遊騎兵第3局更不客氣，無人出局滿壘，山多沃狼狽退場，2.2局失5分。第7局下西曼轟出3分彈，個人單場5打點，賈西亞（Adolis Garcia）稍後又補上兩分炮。

三壘手艾斯寇巴（Eduardo Escobar）是天使此戰唯一無責失的「投手」，他在第8局下登板收攤，因為游擊手維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）守備失誤才丟掉1分。維拉斯奎茲單場兩失誤，天使全隊3次失誤，每個方面表現都不及格。這是天使本季最難堪的比賽，超過10分差距輸球又遭到完封。